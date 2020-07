Troppi reati commessi da stranieri, Li.Si.Po: chiedere i danni a chi li fa entrare

Il nostro Paese – “ha dichiarato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto – subisce una massiccia e continua “invasione“, via mare ed anche terrestre di un numero enorme di persone che, quotidianamente entrano nel nostro Paese. Una immigrazione incontrollata ed incontrollabile che, praticamente, è sfuggita di mano e si scontra con la mollezza del nostro Paese, con il buonismo, con l’assenza di determinazione dell’Italia, a respingere chi, illegalmente, varca i nostri confini.

In materia di immigrazione – ha continuato de Lieto – servono regole certe, è necessario sapere “chi è” che varca i nostri confini, sapere, in sintesi, se si tratta di persone che realmente scappano da guerre e persecuzioni, di chi cerca solo miglior fortuna o, invece, se si tratta di individui legati alla criminalità o al terrorismo. La sicurezza dell’Italia – ha evidenziato de Lieto – deve essere posta al primo punto dell’agenda del nostro Governo. Fra i tantissimi che illegalmente entrano in Italia, solo pochi vengono riconosciuti ”profughi“.