Soumahoro incontra Sala e Lamorgese: valorizzare esperienze di chi salva vite

Nell’incontro odierno con la Ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, in presenza del sindaco di Milano, Beppe Sala, abbiamo illustrato la necessità di:

(1) regolarizzare tutti gli invisibili per tutelare la loro salute e quella pubblica;

(2) riformare il sistema di accoglienza per valorizzare le esperienze virtuose di chi salva le vite in mare e in terra;

(3) intraprendere politiche migratorie diverse in rottura con gli attuali decreti sicurezza. Non smetteremo mai di lottare per i diritti di tutti gli esseri umani, allogeni e autoctoni, perché le cause giuste si combattono.