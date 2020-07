Nigeria, attacco contro cristiani: 11 morti e 7 feriti

I militanti musulmani Fulani hanno ucciso più di 50 cristiani durante gli attacchi nel sud dello stato di Kaduna da quando il pastore principale dell’Evangelical Church Winning All (ECWA) è stato assassinato il 12 giugno 2020.

La Nigeria è al 12 ° posto nella World Watch List del 2020 di Open Doors, la lista dei paesi in cui i cristiani sono i più a rischio a causa della loro fede. Il Christian Solidarity International (CSI) ha emesso un avvertimento sul genocidio in Nigeria in risposta al crescente conflitto violento causato dai militanti islamici.

Latest installation of the unique brand of Fulani (Miyetti Allah) savagery visited upon Hausa populations of Kukum Daji in Kagoro Kaura LGA in Southern Kaduna earlier today. It seems in Nigeria, Britain have succeeded in creating the perfect hell on earth.

