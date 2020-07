Ostia, violenza sessuale su bimba di 5 anni: arrestato straniero

Condividi

di Carlo Marini – Violenza sessuale nei confronti di una bimba di 5 anni. Con questa accusa gli agenti del commissariato di Ostia hanno arrestato un romeno di 32 anni residente a Ostia. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine coordinata dal pool specializzato della Procura di Roma.

I genitori della bimba si fidavano del vicino di casa – La vicenda ha avuto origine nel corso di un pomeriggio di fine giugno. In quell’occasione, il padre della vittima, per un imprevisto impegno di lavoro, ha affidato i due figli di 2 e 5 anni a un amico di famiglia. L’uomo è un vicino di casa. Una volta rientrata a casa, la madre dei minori ha ricevuto immediatamente le confidenze della figlia, la quale ha riferito di essere stata palpeggiata ripetutamente dal vicino di casa. I genitori hanno portato la piccola all’ospedale Grassi dove i sanitari hanno riscontrato sulla bambina sintomi compatibili con la violenza riferita. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza del fatto dal personale del commissariato hanno confermato come l’amico godesse della piena fiducia dei genitori della vittima.