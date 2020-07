Elezioni Usa, Kanye West in lacrime sul palco contro l’aborto

Kanye West va avanti con la sua idea di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane. E per la prima volta è salito su un palco per un comizio pubblico in Sud Carolina. Con indosso un giubbotto antiproiettile e senza microfono, Kanye ha parlato di tutto, dalle droghe all’aborto, presentando una sua proposta per evitare l’interruzione di gravidanza: “Un milione di dollari a ogni donna che rimane incinta”.

(ANSA) Sud Carolina (Usa), “Mia madre mi ha salvato la vita, mio padre voleva che abortisse perche’ era talmente impegnato”, racconta il rapper Kanye West alla folla. Giunta per sentirlo parlare dal palco dal quale il cantante lancia la sua candidatura alle presidenziali 2020.