Coronavirus, Speranza: tenere comportamenti corretti. Meloni: “lo dica ai migranti”

Il ministro della Salute Roberto Speranza invita gli italiani a tenere “comportamenti corretti” sul coronavirus e Giorgia Meloni gli risponde a stretto giro di posta”. “Caro Speranza – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia -, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro di violare pure la quarantena, come accaduto a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia…”.

Il riferimento è a quanto accaduto domenica mattina nel paese umbro in cui 23 migranti tunisini hanno violato la quarantena fuggendo dall’agriturismo utilizzato come centro di accoglienza e hanno fatto perdere le loro tracce. liberoquotidiano.it

