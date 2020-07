Migranti, 22 sbarcano a Pantelleria

Sbarco di 22 migranti a Pantelleria. Sequestrato il peschereccio che era stato utilizzato per il trasporto. Gli inquirenti hanno accertato che a bordo c’erano due uomini di nazionalità tunisina, si tratterebbe dei presunti scafisti, entrambi sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, già convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari. I due sono stati portati in carcere a Trapani, mentre i 22 migranti sono stati tutti rintracciati dai militari della stazione dei carabinieri dell’isola.

Tutto è partito da una segnalazione di un cittadino, che aveva visto alcuni migranti scendere dal peschereccio durante le operazioni di sbarco. Allertato il dispositivo di vigilanza marittima, nel quale operano le unità navali della guardia di finanza, della capitaneria di porto e dell’agenzia europea ‘Frontex’, una vedetta lituana e una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo hanno intercettato l’imbarcazione in acque territoriali e l’hanno riportata in porto. (immagini di repertorio)

