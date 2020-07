Coronavirus, Pd: bollettino migranti contagiati aumenta il razzismo

Condividi

Al cittadino non far sapere quanti clandestini e aspiranti profughi ci portano il Covid 19. Lo scandalo denunciato dai deputati del Pd consiste nel fatto che «la Regione Calabria a guida Santelli decide di emanare un bollettino sull’andamento del Covid evidenziando il contagio dei migranti», mentre «la situazione imporrebbe alle istituzioni di non alimentare razzismo» e «le preoccupazioni delle persone non si usano politicamente!»

Così il diritto di informare e di essere informati e perfino la salute pubblica passano in secondo piano rispetto all’esigenza di accogliere chiunque arrivi sulle coste italiane. A caro prezzo, fra l’altro, viste le imponenti misure di sicurezza e il dispiegamento di personale e di risorse necessario a far fronte ai continui sbarchi di persone malate. E con un alto costo anche per l’economia turistica della Calabria. liberoquotidiano.it

Scoperto traffico di certificati fasulli.

🔴Bengalesi in Italia con falsi attestati di negatività al test Covid