Csm: via libera a rientro in magistratura di Basentini

Francesco Basentini, ex capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che si è dimesso il 1 maggio scorso, torna a fare il magistrato. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il suo rientro in ruolo alla procura di Roma, con funzioni di sostituto procuratore. Il posto precedentemente ricoperto da Basentini, quello di procuratore aggiunto a Potenza, è già stato assegnato quindi è stato destinato, a seguito di concorso virtuale, come pm a Roma.

Sulla delibera, già esaminata dal plenum il 24 giugno scorso, erano stati chiesti approfondimenti dopo che a Palazzo dei Marescialli era arrivata una nota del senatore Michele Giarrusso, che faceva riferimento a notizie di stampa e in trasmissioni televisive su Basentini e chiedeva una valutazione sulla compatibilità di Basentini con la procura di Roma. Approfondimenti a seguito dei quali, ha spiegato in plenum la presidente della terza commissione la togata Paola Braggion, “non sussistono ostacoli al ricollocamento in ruolo”. ADNKRONOS