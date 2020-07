Dal baratro alla bara o SalviAMO l’Italia, costi quel che costi?

Da una falsa emergenza sanitaria, attraverso il terrorismo mediatico e di Stato siamo passati a una emergenza democratica.

Da una emergenza democratica, attraverso l’ignoranza, l’incapacità e l’incompetenza del Governo abusivo, siamo passati ad uno stato di Polizia.

Da uno stato di Polizia, attraverso la violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, siamo passati a una dittatura conclamata.

Dalla dittatura conclamata, attraverso la violazione della Costituzione, il Paese più bello e più ricco del pianeta sta passando di giorno in giorno, dal baratro alla bara.

Ora, addossare la colpa di questa situazione soltanto al Governo eversivo è un errore, perchè la minoranza non ha meno colpe.

Sono collusi, conniventi e sono quindi complici dei crimini contro i cittadini perpetrati dal nuovo Conte Kalergi.

Perchè sono complici?

Di fronte alla drammatica situazione del Paese (che è sotto gli occhi di tutti nonostante i servi di regime del main stream la nascondano o la sminuiscano) le sedicenti opposizioni, invece di stare nella Cabina di Regia del Governo incostituzionale, invece di continuare a presiedere le Commissioni parlamentari e di continuare a tenere il culo incollato agli scranni dell’Aula del Parlamento, a mio per niente modesto parere, avrebbero dovuto DIMETTERSI.

Si dimetterrsi in massa. Se lo facessero, se già lo avessero fatto, l’inquilino abusivo del Colle che illegittimamente occupa il ruolo di Capo dello Stato, non avrebbe potuto o non potrebbe far altro che indire ELEZIONI.

Le stesse elezioni farsa che invoca l’opposizione falsa (scopertasi pubblicamente eurista e europeista, dopo aver rastrellato per anni consensi su consensi per l’uscita da quella cloaca di U€ e dal quel cancro chiamato euro) perchè i maiali al governo e i cinghiali all’opposizione sono in realtà già d’accordo per una staffetta Conte Kalergi- Draghi Dracula. Come i ladri di Pisa.

Premesso che, se mai mi dovessi sbagliare, ne sarei felice, chiunque si senta Italiano, Patriota e rispettoso della legalità, dei diritti e della Costituzione, capisce che si deve nella maniera più assoluta creare un’alternativa possibile di Governo o, nella ipotesi peggiore, una sana, seria, capace, competente e consapevole alternativa di opposizione al crimine politico di questi europeisti, massoni, mondialisti e satanisti.

Per questo, faccio appello a tutti i protagonisti in cerca d’autore (mettete pure voi i nomi nella lunga lista di coloro che vogliono tornare sovrani, quelli che chiamano gli zerovirgola o i partiti da prefissi telefonici), affinché si possano riunire intorno a un tavolo e cercare di fare il punto per capire chi davvero vuole contribuire a salvare l’Italia, costi quel che costi! oppure, menare il can per l’aia per partecipare alla spoliazione, alla depredazione, alla desovranizzazione e alla dissolvenza di quel poco che resta dell’Italia.

Personalmente, non ho nessuna intenzione di creare un Partito e tantomeno di candidarmi, ma mi sto attivando per dare vita a una Tavola Rotonda per ospitare certi personaggi che fanno l’Italia, e invitare, se non tutti, molti protagonisti della vita politca, sociale, economica e culturale del nostra Paese al grido di SalviAMOl’Italia, costi quel che costi!

Armando Manocchia