Crisi coronavirus, così l’Olanda ricatta le ex colonie con riforme ‘lacrime e sangue’

Nessun sussidio a fondo perduto, ma prestiti condizionati all’obbligo di riforma. È questo l’aiuto offerto dal Governo dei Paesi Bassi alle ex colonie d’oltremare come le isole di Sint Maarten, Aruba e Curaçao. In difficoltà per la crisi del coronavirus, i territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi – oggi autonomi politicamente – hanno chiesto sostegno all’esecutivo de L’Aia. Ma in risposta dall’Olanda è arrivata una ricetta di austerity economica. Una scelta politica considerata cinica e per niente solidale dall’organizzazione One World.

Il precedente – -L’esecutivo guidato dal liberale Mark Rutte – protagonista di recente delle tensioni politiche interne all’Ue che vedono l’Olanda e gli altri Stati ‘frugali’ contrari ai piani di solidarietà interna – “non dà il sostegno per scontato” e “la miseria sulle isole sembra essere un’eccellente opportunità per avanzare richieste precise”, a quanto riporta l’organizzazione per i diritti delle minoranze.