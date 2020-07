Amantea, migranti positivi trasferiti a Roma

“Secondo la disposizione del Viminale, il trasferimento dei 13 migranti da Amantea al Celio di Roma avverrà questa sera intorno alle 20.30 o poco dopo, e sarà a cura della Croce Rossa”. A confermarlo all’AdnKronos sono fonti della prefettura di Cosenza. “Il trasferimento avverrà con l’ausilio di medici e militari, – spiegano dalla Prefettura -, e sarà fatto, come già predisposto, nella sicurezza totale”.

“Apprezzo il gesto del Viminale sulla vicenda di Amantea ma come sa perfettamente il Ministro Lamorgese il problema rimane. Per contrastare il pericolo di diffusione del Covid-19, occorrono unità navali destinate all’assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti. Pertanto, in una fase emergenziale come quella attuale, è necessario monitorare le coste calabresi ed evitare gli sbarchi”. Così in una nota Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, commentando il trasferimento all’ospedale militare del Celio di Roma dei 13 migranti positivi al Covid. Trasferimento che avverrà oggi pomeriggio ad opera della Croce Rossa Italiana. Gli altri 11 migranti, non contagiati, resteranno ad Amantea. adnkronos