I Migliori 8 Modelli di Auguri di Compleanno per After Effects

Quando si tratta di fare gli auguri per il compleanno di qualcuno che amiamo, ce la mettiamo sempre tutta.

Da semplici mazzi di fiori a regali costosi o stravaganti, non c’è persona che perda occasione per far sentire speciale il festeggiato o la festeggiata.

Se però non siete in vena di regali fisici e preferireste fare qualcosa di originale e unico, perché non regalare un video di auguri?

Non preoccupatevi se non avete idea di come realizzarne uno. Siamo qui per aiutarvi. Ammettetelo. Non vedete l’ora di regalare uno splendido video di auguri al vostro amico o alla vostra amica, eh?

In questo articolo vi presenteremo alcuni dei migliori modelli di auguri di compleanno per After Effects. Passateli in rassegna tutti, con calma, e scegliete quello che vi sembra più adatto alle vostre esigenze.

I Migliori 8 Modelli di Auguri di Compleanno

Il primo modello di auguri che vogliamo proporvi è pubblicato sul sito Filmstock, una delle piattaforme più popolari per quanto riguarda l’offerta di modelli e altre risorse multimediali. Birthday Pack comprende tutto ciò che si possa desiderare per creare il video di auguri perfetto. Dai palloncini alle torte, dalle candele ai fuochi d’artificio. Potete stare certi che colpirete dritto al cuore del festeggiato o della festeggiata. Il modello include 17 elementi e 3 transizioni. Per scaricarlo basta registrarsi gratuitamente.

2. Happy Birthday

Forza, diciamo addio all’acquisto di regali privi di sentimento e significato acquistati per qualche euro al negozietto sotto casa. Quasi di sicuro non saranno usati e verranno dimenticati in men che non si dica. Fiondatevi invece sul sito Motion Array e scaricate questo modello di auguri, da personalizzare liberamente. Così sì che riuscirete a far sentire speciale la persona interessata. Il modello permette l’inserimento di 13 immagini e video, e 2 contenuti testuali.

3. Modello Happy Birthday

Quest’altro modello di auguri per After Effects permette di aggiungere tantissime fotografie del festeggiato o della festeggiata. Happy Birthday è pubblicato sulla nota piattaforma Pond5 e può essere scaricato in qualità HD e risoluzione 1920 x 1080p, al costo di 30$.

4. Baby Photo Album

Se avete bisogno di far felici i genitori di un bimbo o una bimba che festeggia il compimento di 1 anno, allora questo è il modello che fa al caso vostro. Correte su Video Hive per scaricarlo in risoluzione 1920 x 1080p, qualità HD, scegliendo tra una delle tre versioni disponibili: rosa, azzurro e colori personalizzati. Il modello permette di inserire 25 tra foto e video, e ben 12 contenuti testuali. Se vi piace il font usato nell’anteprima, potrete scaricare anche quello, direttamente dalla stessa pagina.

5. Happy Birthday Celebration Opener

È la volta di una clip di apertura della durata di 10 secondi, con risoluzione 1920 x 1080p e dal peso di 127 MB, scaricabile dal sito Envato. Sebbene la durata del modello non lasci molto spazio alla creatività, è comunque possibile modificare i colori di sfondo e delle candele. Che aspettate? Correte a provarlo. Potrebbe fare al caso vostro!

6. My Birthday Party

My Birthday Party è uno dei modelli per auguri di compleanno più divertenti in circolazione. Può essere usato anche per condividere ricordi di feste passate, così da raddoppiare la celebrazione. Il modello supporta l’inserimento di disegni fatti a mano, è completamente in HD e non richiede l’installazione di plugin. Per scaricare My Birthday Party è necessario pagare 16$.

7.Happy Family Moments Slideshow

Mettere in mostra un po’ di sano amore familiare non è mai una cattiva idea. Se avete voglia di approfittare dell’occasione del compleanno per condividere i momenti felici in famiglia, potete andare sul sicuro con questo modello. Si tratta di un video in formato slideshow, di 40MB di dimensione e della durata di 2 minuti. Più che sufficiente per dare vita a un vero e proprio cimelio memorabile per tutta la famiglia. Che aspettate? Correte a scaricarlo. Lascerete tutti senza parole.

8.Happy Birthday – All Languages

Siamo arrivati all’ultimo modello per video di auguri. Happy Birthday – All Languages è in risoluzione 1920 x 1080, come gli altri modelli che vi abbiamo proposto, e pesa 649 MB. Semplicissimo da personalizzare, Happy Birthday – All Languages permette di inserire tre contenuti testuali e un’immagine. Una risorsa semplice, ma efficace!

Conclusioni

Vi abbiamo presentato quelli che sono, secondo noi, alcuni dei modelli migliori per creare video di auguri per il compleanno. Ci auguriamo di essere riusciti a donarvi l’ispirazione necessaria a dare sfogo alla vostra creatività. Siamo certi che riuscirete a rendere felice il festeggiato o la festeggiata. Qualora aveste domande o curiosità, scrivete pure un commento. E se conoscete qualcuno che cerca idee per video di auguri, non esitate a condividere questo nostro articolo. Grazie per aver letto e buona creazione!