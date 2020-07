Condividi

I criminali stranieri condannati a più di un anno di prigione saranno banditi dalla Gran Bretagna in base alle nuove norme sull’immigrazione. Lo scrive il Telegraph.

Foreign criminals sentenced to more than a year in jail will be banned from Britain under new immigration rules https://t.co/pBZvxzfAjZ

— The Telegraph (@Telegraph) July 13, 2020