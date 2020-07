Conte elogia Merkel: ‘grande capacita’ politica e strategica’

Conte elogia Merkel, grande capacita’ politica e visione – “Tutte le volte che ho parlato con la cancelliera, anche in qualche passaggio in cui ci siamo trovati su differenti posizioni, ha sempre mostrato grande capacita’ politica e visione strategica”, oltre che “la consapevolezza momento storico che stiamo vivendo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Merkel, Conte proattivo sulle riforme – Charles Michel ha fatto una proposta che prevede che “i Paesi trattino con la Commissione su come questi fondi vengano spesi, e alla fine il Consiglio deve decidere con maggioranza qualificata. Mi sembra una buona soluzione che io potrei sostenere. Giuseppe Conte ha dimostrato di essere proattivo con la sua agenda di riforme” e anche la Germania fara’ la sua parte. Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg, rispondendo a una domanda sulla governance del Recovery Fund.