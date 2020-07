Letta insulta Farage, “come si dice cialtrone in inglese?”

Condividi

Nigel Farage scrive su Twitter: “Sembra che oggi sia un giorno da record per i migranti illegali che attraversano la Manica. Filmati esclusivi in arrivo.”

La risposta di Letta: “Davvero?? Oggi record di migranti illegali? Ma quindi laBrexit non è la bacchetta magica? È forse anche questo colpa della UE? Come si dice cialtrone in inglese?”

La figuraccia è epocale perché, di fatto, la Brexit ancora non è cominciata.

Non solo.

Farage: le navi madri che portano migranti in GB sono francesi