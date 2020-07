Lampedusa, centinaia di sbarchi in poche ore. Musumeci: “è questa l’emergenza”

La regione siciliana non abbandona Lampedusa. Il governatore Nello Musumeci e l’assessore alla salute Ruggero Razza, hanno fatto scalo nell’isola, presa d’assalto dai clandestini ogni giorno. Musumeci si è rivolto al governo centrale che “non può pensare di scaricare sulla Sicilia il peso di una drammatica emergenza sanitaria, sociale ed economica”.

Preoccupati sono anche gli operatori turistici, che non vogliono far passare messaggi negativi. “L’assordante silenzio che viene dal governo Conte è intollerabile”, denuncia Musumeci. “Si svegli Roma, e non consideri la Sicilia come una periferia”. Sia il premier “a scendere in sicilia e a Lampedusa per rendersi conto della situazione che c’è”. (iltempo.it)