Conte in Spagna: “La mia popolarità è cresciuta per effetto del lockdown”

“Sicuramente la popolarità è cresciuta rispetto al fatto che, di fronte al lockdown, le persone sono state in casa, hanno rispettato le indicazioni che il presidente del Consiglio dava, hanno aspettato, si sono collegate spesso a questi appuntamenti in cui il capo del Governo, di volta in volta, spiegava con piena trasparenza alla popolazione quale era l’evoluzione della situazione epidemiologica e quali misure venivano adottate”. Così il premier Giuseppe Conte, risponde ai cronisti spagnoli dell’emittente Nius.

“Devo dire la verità – prosegue il presidente del Consiglio – quei sondaggi a cui lei fa riferimento segnalano un rapporto di fiducia tra il Governo e i cittadini, ma la fiducia, al di là dei sondaggi che lasciano il tempo che trovano, è anche nel fatto che i cittadini hanno rispettato le regole, la comunità nazionale italiana ha offerto una reazione di grande responsabilità, coraggio, determinazione. Si è sviluppato ancora di più – esisteva ma era un po’ latente – quel senso di appartenenza a una medesima comunità. Sono stato e sono orgogliosissimo di essere il presidente del Consiglio del popolo italiano”. ADNKRONOS