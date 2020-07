Bari, sharing dei monopattini: 2 rubati e 5 distrutti

Condividi

“Due rubati e cinque distrutti. È questo il bilancio del primo giorno del servizio di sharing dei monopattini”. Si apre così il post che Antonio Decaro, sindaco di Bari, pubblica su Facebook. “Lo so, alcuni di voi staranno pensando: ”E cos’altro ti aspettavi?’. Ecco, io mi aspetto civiltà. Io mi aspetto rispetto. Io mi aspetto che la mia città e i miei cittadini mi facciano sentire orgoglioso, ogni giorno, di essere il sindaco di Bari. Oggi invece io mi vergogno”, prosegue il primo cittadino.

“Mi vergogno per questa gente che continua a provare a distruggere i nostri sforzi e i nostri sogni. E mi vergogno anche per quelli che, con una rassegnata accondiscendenza, in fondo, li giustificano, come se fosse una cosa normale”, aggiunge.





“Cosa mi aspetto? Mi aspetto che Bari diventi una città europea, moderna, pulita, civile. E non mi arrendo. Come non si arrendono i tanti tra voi che invece di chiedersi: ‘E che ti aspettavi?’ ogni giorno mi dicono: ‘Coraggio, vai avanti’. Andiamo avanti insieme. Siamo più forti, siamo di più”, conclude. adnk

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul