Pakistan: violentata bimba di 4 anni

ISLAMABAD, 04 LUG – Un adolescente è stato arrestato in Pakistan con l’accusa di avere violentato una bambina di quattro anni nella provincia orientale del Punjab. Il fatto – riferisce la polizia – è avvenuto nel distretto di Okara e il ragazzo, dopo l’arresto, ha confessato.

Secondo il primo rapporto della polizia locale, la bambina era uscita di casa per comprare qualcosa in un negozio vicino ma tardava a rientrare. I suoi parenti sono andati a cercarla, scoprendo che il giovane, commesso del negozio, l’aveva attratta all’interno e la stava aggredendo sessualmente. Il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato fermato poco dopo.







La bimba è apparsa in condizioni critiche ed è stata portata in un ospedale locale. Ora è stabile e sotto osservazione: si attendono ancora i risultati degli esami per accertare se ci sia stata violenza o solo un tentativo. L’arrestato è in carcere e dovrà presentarsi al magistrato non appena sarà emesso il referto medico. (ANSA).