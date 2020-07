Donna uccisa in casa, grave il marito: fermato 25enne con problemi psichici

Jesi, entra in casa di 2 anziani: prima ammazza la donna e poi si scaglia contro il marito. Prima ammazza la donna e poi si avventa sul marito che, ferito gravemente, ora si trova al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. A commettere il delitto sarebbe stato un uomo che, questa mattina presto, è entrato di soppiatto in una casa di via Saveri, alle porte della zona industriale di Jesi.

Secondo una primissima ricostruzione delle forze di polizia, armato di un pezzo di vetro, ha tagliato la gola a lei, Fiorella Scarponi di 69 anni. Poi ha inseguito il marito, Italo Giuliani di 74 anni, mentre tentava di mettersi in salvo, lo ha raggiunto e ha colpito anche lui, ferendolo gravemente.