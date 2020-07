Grossetto, minorenne denuncia: mi hanno stuprata in tre

Stuprata da tre coetanei: è quanto avrebbe rivelato ai propri genitori, dopo alcuni giorni dal fatto, una minorenne della provincia di Grosseto. Il padre ha sporto denuncia alla polizia che, in queste ore, come riporta il quotidiano ‘La Nazione’, sta indagando per verificare la veridicità del racconto della ragazzina e per identificare gli eventuali responsabili della violenza.

Lo stupro, secondo quanto avrebbe riferito la minorenne, sarebbe avvenuto una sera a Marina di Grosseto, nel bagno esterno di uno stabilimento balneare. Sempre secondo il racconto della ragazza, i tre l’avrebbero avvicinata e poi, mentre uno faceva da palo, l’avrebbero costretta a subire abusi sessuali. adnkronos