Gasparri: “stroncare i traffici di Conte”. Che cosa sta succedendo in Rai

“Vanno stroncati i traffici di Conte intorno alla Rai. Gli incontri con Salini lasciano sbalorditi. La Commissione parlamentare di vigilanza ha accertato, anche sulla base di una dettagliata relazione dell’Agcom, che la Rai va contro le regole e in materia di pubblicità fa concorrenza sleale al resto del mercato televisivo ed editoriale, praticando tariffe ridotte fino al 90% rispetto ai prezzi stabiliti. Si tratta di un atto di vero e proprio banditismo commerciale da parte della Rai. Che dura da anni e che va stroncato”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri membro della Commissione di vigilanza Rai.

“Le recenti audizioni in Commissione di vigilanza hanno confermato questa situazione. Quindi la Rai non solo non deve chiedere soldi, ma deve agire correttamente. Chieda al mercato le risorse alle quali invece rinuncia praticando un dumping inaccettabile. Svendono la pubblicità e poi vorrebbero che cosa? Un aumento del canone o altre prebende da parte del Governo? È assolutamente illegittimo che Conte possa assicurare prolungamenti di mandato a Salini o riforme della governance. Questa è una materia che spetta al Parlamento. Sulla quale gravano una serie di sentenze della corte costituzionale che già la riforma Giacomelli ha violato e sulla quale la Corte prima o poi interverrà.”







“Ci siamo già attivati in tal senso attraverso un corretto percorso giudiziario. dice Gasparri. 2La Rai è di tutti, è della democrazia. Il suo editore è il Parlamento. Non certo Conte o il regime grillino che hanno già occupato alcune testate e reti con conseguenze catastrofiche per il pluralismo e per gli ascolti. Si convochi quindi subito la Commissione parlamentare di vigilanza per discutere di queste scorribande di Conte e di Salini e per le gravi illegalità che si stanno consumando. Bisogna discuterne ad ore nel Parlamento. Non tra pasticcini, Casalini e stuzzichini”, conclude l’azzurro. adnkronos