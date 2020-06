Arroganza tedesca, inaudita ingerenza della Merkel

È semplicemente scandaloso che la Signora Merkel pubblicamente e alla luce del sole detti la linea politica all’Italia , persino ancor prima di assumere la guida della UE nel suo semestre di presidenza . A questo punto non contano le polemiche sul Mes, ma il dato rilevante è l’ingerenza con annessa entrata a gamba tesa negli affari di un Paese come il nostro che è storicamente contribuente netto della UE e che è perfettamente in grado di decidere da se cosa si debba o non si debba fare , attraverso il proprio parlamento democraticamente eletto.

Ma evidentemente l’arroganza tedesca secondo il motto che il lupo perde il pelo ma non il vizio, sta ormai di nuovo tracimando oltre i livelli di guardia. Il Reich forte del dominio totale in Europa con i francesi ormai ridotti a cagnolini ben tenuti con qualche osso ma acquiescenti se non scodinzolanti e dell’alleanza ferrea con la Cina totalitaria di Xi Jin Ping, stanno rompendo gli indugi e prima della sfida finale con Usa e Gb vogliono chiarire chi comanda in Italia con vista sul Mediterraneo e in Medio Oriente.