UE, von der Leyen: altri 4,9 miliardi per accesso universale ai vaccini

La presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato un nuovo impegno di 4,9 miliardi di euro da parte del team europe, con la Banca europea per gli investimenti (Bei), per l’accesso universale ai vaccini, test e trattamenti al coronavirus. “Metteremo fine a questa pandemia solo quando sarà finita ovunque”, ha detto all’evento sulla raccolta fondi per il vaccino, i testi ed i trattamenti contro il coronavirus. (Allarme della banca Ue (Bei): “Siamo rimasti senza soldi”)

“Ciò significa che ogni persona al mondo potrà avere accesso a test, trattamenti e vaccini, indipendentemente da dove vive, da dove proviene o che aspetto ha. Per questo, dobbiamo investire nella produzione di vaccini ad una velocità senza precedenti“, ha aggiunto Von der Leyen. “E un compito di queste dimensioni può succedere solo se il mondo si unisce. Abbiamo bisogno che i nostri migliori scienziati lavorino insieme” e che “le nostre organizzazioni sanitarie globali uniscano le forze e anche che governi, imprese e filantropi intervengano e forniscano finanziamenti”, ha precisato la presidente cella commissione europea, sottolineando che sono necessarie “decine di miliardi”.