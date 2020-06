Allarme della banca Ue: “Siamo rimasti senza soldi”

Dovrebbe rappresentare la “rete di salvataggio” per famiglie e imprese, ma anche lei ha bisogno di più soldi per funzionare correttamente. La Bei, Banca europea per gli investimenti, ha chiesto agli Stati membri dell’Unione europea – i quali partecipano al capitale sociale del gruppo – di aumentare la propria quota a favore dell’istituto bancario con sede in Lussemburgo. L’allarme del direttore della Bei arriva nello stesso giorno in cui un economista di fama internazionale ha messo l’accento sul potenziale aumento di crediti deteriorati dovuto ai fallimenti a catena di grandi aziende e Pmi. Una perversa spirale di effetti negativi che metterebbe a rischio l’intero sistema bancario. Ma andiamo con ordine.

I doveri della Bei – In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il direttore della Bei Werner Hoyer ha ricordato che tante imprese europee “sono in crisi di liquidità” e che “senza un adeguato supporto c’è il rischio che la crisi dell’economia reale si trasformi in una crisi delle finanze pubbliche”. “Uno scenario che va evitato a ogni costo”, ha aggiunto Hoyer. L’istituto che presiede è stato incaricato dai vertici economici Ue, a partire dall’Eurogruppo, di intervenire in questo senso ‘mobilitando’ (cioè co-finanziando) 200 miliardi di euro a favore delle Pmi attingendo a un fondo di garanzia creato ad hoc per far fronte alla crisi del Covid-19. Bruxelles si aspetta dalla Bei anche un contributo al nuovo strumento finanziario da 300 miliardi proposto dalla Commissione europea per ricapitalizzare le imprese in difficoltà.