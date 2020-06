Toghe e banche: Legnini e la Popolare Bari

La Verità pubblica un articolo sui contatti e le telefonate fra il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini ed l’ex condirettore e vicedirettore generale di Pop Bari Gianluca Jacobini. In teoria, di per sè, questi contatti – si legge su Scenari Economici – non sono collegati alle inchieste sul fallimento della banca pugliese, e potrebbero perfino essere, ìn teoria, giustificati dal fatto che la Pop di Nari gestisce lo sportello all’interno della struttura del CSM. in realtà i contenuti sono ben diversi e molto più interessanti.

Prima di tutto escono in luce le classiche immagini di affaristi e mediatori, come in questo caso Sergio Della Rocca, che ha precedentemente avuto incarichi in Tercas e CaRiPe e che ha messo in contatto le due parti. Poi ne risultano delle informazioni che, se fossero vere, sarebbero preoccupati, ma comunque sono delle millanterie che non mettono in buona luce chi le pronuncia: ad esempio Jacobini si vanta di aver fatto nominare, attraverso Legnini, il procuratore di Bari Anna Maria Tosto che poi avrebbe dovuto indagare sulla banca . Legnini ha poi confermato che fu lui a mediare la nomina della Tosto, sostenuta da Area, contro Capristo, sostenuto da Unicost, per cui qualcosa di vero c’è.