Germania: evasione fiscale fuori controllo

Condividi

“Solamente nellisola di Jersey, paradiso fiscale nella Manica, si trova denaro tedesco per l’ammontare di ben quattro volte il bilancio annuale per la difesa. Sui conti tedeschi dell´isola sono depositati circa 183 miliardi. Il totale ufficialmente confermato in tutti i paradisi fiscali insieme è astronomico.”

Lo scrive il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine.