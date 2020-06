Fsp Polizia contro Amnesty: “accuse infamanti, si scusi”

“Non ci colgono di sorpresa le gravissime affermazioni di Amnesty International ai danni della Polizia di Stato, perché purtroppo siamo abituati ai pregiudizi e alla violenza concettuale e verbale manifestata puntualmente contro migliaia di donne e uomini in divisa che dedicano l’esistenza a servire lo Stato e i cittadini. La cosa grave è che, purtroppo, nessuno venga mai chiamato a rispondere di accuse infamanti e calunniose, di parole che sono come pietre scagliate verso coloro che svolgono una funzione altissima e che, in questa emergenza, hanno dato prova di una generosità e di un senso del dovere inarrivabile. Quello che Amnesty tralascia di dire è che ogni tre ore e mezzo c’è un ferito nelle Forze dell’ordine e che nel corso dell’anno sono state 2.682 le aggressioni fisiche subite dal personale in divisa”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, a proposito di alcune affermazioni contro l’operato della Polizia contenute nel rapporto “Sorvegliare la pandemia” di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani nell’applicazione delle misure anti Covid-19 in Europa.