Coronavirus, pakistani positivi al lavoro in pizzeria: la scoperta dopo una rissa

Bologna – Positivi due lavoratori di una pizzeria a Casalecchio, la scoperta dopo una rissa: tamponi a tappeto e controlli. Erano intervenuti per sedare una rissa, a Casalecchio. La situazione ha preso una piega diversa quando, nel corso degli accertamenti, i Carabinieri di Borgo Panigale hanno appurato che uno dei fermati è positivo al covid-19.

E’ accaduto la scorsa notte in via Porrettana. Da quanto si apprende, su segnalazione del 112, una pattuglia ha sedato un aspro litigio in corso tra sette cittadini pakistani – dai 26 ai 43 anni – sequestrando anche mazze e bastoni e facendo scattare la denuncia. Il parapiglia sarebbe nato da questioni di concorrenza lavorativa, i coinvolti infatti lavorano in due diverse esercizi di ristorazione.