Sanità, Gelmini (FI): spendere i soldi della UE per la telemedicina

“Non vogliamo essere rappresentati e dipinti come un Paese che spende in maniera semplicistica le risorse, senza affrontare i nodi strutturali: noi pensiamo che le risorse europee (PRESTITI) debbano essere investite per affrontare temi decisivi come la formazione, l’innovazione, la ricerca, passando anche per una ridefinizione della sanità verso la telemedicina”.

Lo ha detto questa mattina Mariastella Gelmini, presidente dell’intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Germania, partecipando ad una videoconferenza con rappresentanti del Bundestag.