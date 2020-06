Le chat di Palamara, il Pd e Zingaretti

Ha suscitato più di un rumore nel Pd l’articolo di Augusto Minzolini su Zingaretti e Palamara pubblicato stamane sul Giornale. Dalle parti della regione Lazio si guarda con preoccupazione alle sorti del leader e quello che appare come un brutto segnale interno non è sottovalutato.

”Siamo alle infamie”, commenta uno dei collaboratori di Zingaretti leggendo le frasi dell’ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, ex socialista campano approdato al Pd (nella foto). Confida costui alla penna del Giornale, con un veleno che non si trova nemmeno nel più incallito degli avversari esterni. “Zingaretti? Al massimo poteva fare il segretario del circolo di Pietralata” (e per fortuna da quelle parti magari non leggono Il Giornale sennò lo vanno a prendere a Benevento, il tizio). Ed elenca tutti i problemi che avrà il segretario con le regionali. Ma la botta più devastante per Zingaretti è su Palamara. “La Casellati ha chiesto che escano tutte le registrazioni di Palamara. Da quanto ne so ci sono pure quelle con Zingaretti. Perché? Chiedere a Ielo e Pignatone”.