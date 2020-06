Firenze: peruviano sequestra due invalide ultranovantenni

Firenze – Via Montughi: straniero sequestra due anziane invalide. Si è barricato in casa tenendo in scacco due anziane di 93 e 94 anni. Le donne, una con problemi di deambulazione, l’altra attaccata a un respiratore, ieri hanno vissuto un incubo per oltre quaranta minuti tra le mura dell’abitazione dove sono accudite. Fuori erano rimasti impotenti la badante e il compagno di lei, connazionali dell’uomo che si era blindato all’all’interno con le due pensionate.

L’uomo, 44enne, era tornato a casa ubriaco ed aveva avuto una discussione con la coppia di peruviani. Il 44enne era stato accolto nella casa nell’ultimo periodo dopo essersi trovato in profonde difficoltà economiche. Sebbene gli avessero teso la mano, il 44enne più volte avrebbe usato violenza contro la connazionale spesso perché inebriato dai fumi dell’alcol.