Palamara: la magistratura si è organizzata in correnti per essere indipendente

“Palamara non si è svegliato una mattina e ha inventato il sistema delle correnti. Ma ha agito e ha operato facendo accordi per trovare un equilibrio e gestire il potere interno alla magistratura”. Lo afferma l’ex pm di Roma, espulso dall’Anm, sotto inchiesta a Perugia per corruzione . “La Costituzione ha voluto che la magistratura fosse autonoma e indipendente. Per esercitare questo potere i magistrati hanno scelto di organizzarsi in correnti”.

“Tanto paga per tutto Palamara”, aggiunge polemico a Repubblica l’ex pm di Roma, cacciato dall’Anm, di cui è stato presidente, sotto inchiesta a Perugia per corruzione. “Io mi assumo le mie responsabilità. Ma non posso assumermi quelle di tutti”. Nella sua memoria ha scritto: “Non ho agito da solo”. Chi erano gli altri?