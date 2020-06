Madre della bresciana uccisa dal marito tunisino: “ricevo chiamate anonime, ho paura”

“Voglio sapere dove è l’assassino di mia figlia. Se in carcere in Tunisia o libero. Lo Stato italiano mi deve dare risposte, ho due nipoti piccoli che devo tutelare”. È il duro sfogo di Giuseppina Ghilardi, la madre di Daniela Bani, 37enne bresciana uccisa nel 2014 a coltellate dal marito tunisino Mootaz Chaambi.

Condannato a 30 anni di carcere e arrestato in Tunisia

Chaambi era scappato in patria lo stesso giorno del delitto avvenuto in casa, alla presenza di uno dei due figli della coppia. In Italia l’uomo è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere ma a lungo è rimasto latitante. Arrestato in Tunisia nel 2018, ora non è chiaro dove sia.

“Ricevo chiamate anonime dalla Tunisia”