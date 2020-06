Straniero si oppone all’arresto e pesta carabiniere

“Il governo cancella i Decreti sicurezza dando uno schiaffo anche alle Forze dell’ordine. Ma serve PIÙ sicurezza, non meno.

Pistole elettriche e rispetto per tutte le donne e gli uomini in divisa, tolleranza zero verso chi ci porta la guerra in casa. Solidarietà e auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito”. Lo scrive Salvini su Facebook

Fsp Polizia: Lamorgese vuole depotenziare reati di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale