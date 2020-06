Roma: corto circuito a sinistra, centri sociali diffidano Virginia Raggi

Centri sociali contro Virginia Raggi. Mancavano solo loro. Dopo quattro anni di amministrazione disastrosa, adesso tutti, ma proprio tutti, giudicano negativa l’amministrazione dei dilettanti allo sbaraglio grillini. Da destra, da sinistra, da centro. Certo i centri sociali sono veramente gli ultimi che potrebbero prendersela con la Raggi, che ha gli sempre fatto fare il comodo loro. Con la scusa della politica di inclusione, dell’accoglienza, della cultura, ha consentito invece che l’illegalità, il degrado e la falsa libertà si impossessassero della capitale d’Italia, portandola a un punto di non ritorno, come raccontano le cronache quotidiane.

I centri sociali indicono un’assemblea contro il Comune – Per il 23 giugno prossimo un coordinamento di centri sociali, guidato dal Csoa Corto Circuito ha organizzato un’assemblea pubblica sul tema “Spazi sociali: un futuro senza partecipazione?”. L’assemblea avrà luogo alla sede del centro sociale al quartiere Don Bosco, alla periferia sud di Roma, dove Corto Circuito occupa una struttura da 30 anni. La rivolta dei centri sociali è contro la famosa delibera 140 del 2015 del Comune di Roma, che è quella relativa alle Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione. Ossia, prevede la riappropriazione del patrimonio immobiliare del comune. Cosa avversata dai centri sociali. A onor del vero, la delibera non è stata emanata dalla Raggi, ma dall’amministrazione Marino, comunque adottata anche dai grillini.