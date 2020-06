Dl elezioni: senatori richiamati a Roma per evitare crisi di governo

Condividi

L’ultima pagliacciata del governo è servita. Ripetuto il voto finale sul dl Elezioni al Senato, dopo che il voto della vigilia era stato annullato per mancanza del numero legale. Senatori richiamati a Roma in fretta e furia per votare la fiducia ed evitare una crisi di governo. Giovedì, a Palazzo Madama erano presenti 149 parlamentari, inizialmente ritenuti dagli uffici di palazzo Madama sufficienti a convalidare la seduta, convocata per approvare in via definitiva del decreto legge che accorpa le prossime elezioni di settembre (amministrative, regionali, referendum sul taglio del parlamentari).

A tarda sera, però, ci si è resi conto dell’errore nel computo dei congedi, “errore tecnico” assicurano i funzionari del Senato. Morale della favola, fiducia annullata e da ripetere: l’ultimo caso risale addirittura al 1989.