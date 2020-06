Aboubakar lancia gli ‘Stati popolari’

Aboubakar lancia gli Stati popolari per domenica 5 luglio a piazza San Giovanni. Lo rendono noto le Sardine, che affiancheranno l’attivista per i diritti dei lavoratori migranti, per l’evento della prima domenica di luglio, nella piazza della capitale.

“Tutte le categorie – fanno sapere gli organizzatori – saranno in piazza nel rispetto delle norme. Tutti in piazza con un unico obiettivo, la battaglia contro le disuguaglianze e la giustizia sociale è di tutti e per tutti. Ognuno di noi ne è parte”. adnkronos