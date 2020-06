Rom bosniaco insulta Salvini e ringrazia Di Maio per reddito di cittadinanza

Rom bosniaco, con una bottiglia di birra in mano, ringrazia i 5 stelle che gli danno il reddito di cittadinanza e insulta Salvini. Ecco chi manteniamo mentre gli italiani non hanno più occhi per piangere.

Lo scrive Alessandro Morelli su Facebook.