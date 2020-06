Istruttoria Antitrust su Autostrade: “Pratiche scorrette sui pedaggi”

AGI – L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Autostrade per l’Italia. Il procedimento è volto ad accertare la sussistenza di presunte pratiche scorrette consistenti, in quanto in alcune occasioni la società – concessionaria della gestione e manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale gestita in Italia – non avrebbe adeguato il pedaggio a fronte di una riduzione delle corsie di marcia o comunque di un peggioramento del servizio.

L’Antitrust spiega che tali presunte pratiche sarebbero relative: quanto all’autostrada A/16 Napoli/Canosa, nel mancato adeguamento del pedaggio autostradale a fronte della riduzione delle corsie di marcia nonché di specifiche limitazioni ad 80 km/h della velocità massima consentita, nei due sensi di marcia, per lunghi tratti del percorso, con conseguente rilevate aumento dei tempi di percorrenza;