Rampelli, ‘Prodi torna in campo per il Quirinale’

Condividi

Prodi al Quirinale? “L’audizione del professor Romano Prodi dimostra la metamorfosi del Movimento 5 Stelle, scendiletto del Pd. Di certo l’attivismo dell’ex presidente del Consiglio, audito in commissione Politiche Ue sul Mes, non si sa in virtù di quale ruolo, desta stupore. Sarebbe davvero interessante sapere chi abbia chiesto l’audizione che gli ha consentito di lanciare una specie di manifesto programmatico nel quale addirittura rinnega le politiche di austerità di cui fu sostenitore. Di certo non sembra andato in pensione. La biografia del suo sito, nella sezione riconoscimenti e premi, è talmente ricca di particolari che il Quirinale potrebbe costituire l’ultimo orpello”.

Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. (adnk)