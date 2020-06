Carminati scarcerato per decorrenza dei termini

Dopo oltre 5 anni e mezzo di reclusione in carcere, torna in libertà Massimo Carminati, l’ex terrorista nero al centro dell’inchiesta Mafia Capitale. “Er cecato”, si è appreso, lascerà già in giornata oggi il carcere di Oristano. La decisione in favore di Carminati è stata pronunciata dal Tribunale del Riesame, su istanza dei difensori, gli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri.

“Per vedere riconosciuti i diritti di Massimo Carminati abbiamo dovuto lottare fino allo stremo”, ha detto l’avvocato Francesco Tagliaferri, che guida il collegio difensivo dell’ex terrorista nero.