Violenze a Parigi, Marine Le Pen: “Non c’è più Autorità di Stato”

Marine Le Pen: “Questo è il risultato dell’inazione e della codardia del potere contro gli antirazzisti e l’estrema sinistra anti-polizia: violenza, sommosse, saccheggi nel cuore di Parigi. Non esiste più alcuna autorità statale.”. Durante la manifestazione ci sono stati anche insulti antisemiti. Il negozio Orange situato in Place de la République è stato preso di mira e vandalizzato dai manifestanti

Vergogna per il governo!

Voilà le résultat de l’inaction et de la lâcheté du pouvoir face aux indigénistes et à l’extrême gauche anti-flics : la violence, l’émeute, le saccage en plein Paris. Il n’y a plus aucune autorité de l’Etat.

Honte au gouvernement ! MLP #République pic.twitter.com/czbS0EOlAU

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 13, 2020