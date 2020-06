Sapelli contro Colao: come Prodi e il Pd, non sanno niente della vita reale

Condividi

“L’Italia non è un’azienda e il governo non è un consiglio d’amministrazione”. Anche Giulio Sapelli stronca Vittorio Colao e il suo piano per la ripartenza nella Fase 3, “fatto di schede”, un po’ come “il programma del Pd ai tempi di Prodi”. Insomma, un mezzo disastro.

Secondo il professore, intervistato dal Giornale, una “follia” spicca su tutte: “l’equo canone per gli affitti degli esercizi commerciali”. E ancora: “Non si dice nulla di rilevante sull’intervento dello Stato in economia, che in questi tempi dovrebbe avere caratteristiche del tutto diverse dal passato”. Più in generale, “ho l’impressione che i componenti della task force non abbiano un’idea della vita reale. La politica è un’altra cosa“.