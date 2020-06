Epidemia colposa, Pm Bergamo sentiranno Conte, Speranza e Lamorgese

Il premier Giuseppe Conte sarà interrogato dai pm di Bergamo come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per epidemia colposa in Lombardia. Insieme a lui, verranno ascoltati anche il ministro degli Interni Luciana Lamorgese e quello della Salute Roberto Speranza, per capire di chi sono le responsabilità della mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, rivelatisi a inizio marzo i due principai focolai di coronavirus della Bergamasca.

Corriere.it ricorda come i magistrati, dopo aver ascoltato le versioni del governatore lombardo Attilio Fontana e dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera abbiano formulato la tesi che l’ultima parola sulla zona rossa spettasse proprio al governo.