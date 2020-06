Londra: cavallo della polizia attacca gli Antifa

Condividi

Londra – Un cavallo della polizia si è innervosito quando gli Antifa e gli antirazzisti hanno lanciato delle bottiglie contro l’ufficiale di polizia lo cavalcava. Il cavallo è sfuggito all’agente ed è andato verso i manifestanti, mettendoli in fuga.

Police horse runs amok after #Antifa and #BlackLivesMatter protesters threw bottles at it and the police officer riding it. Massive riots taking place in #London right now pic.twitter.com/AFkX3hixsc

— BasedPoland (@BasedPoland) June 6, 2020