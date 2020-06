Migranti, sanatoria Bellanova costa oltre mezzo miliardo

Condividi

“550 miloni di euro per la Sanatoria Bellanova in favore dei clandestini. Queste sono le priorità di chi ci governa”. Andrea Delmastro denuncia su Facebook lo scandalo della sanatoria per gli immigrati clandestini. Il deputato di Fratelli d’Italia espone le ragioni della sua protesta.

“Ci sono trenta milioni di euro per assumere personale al ministero dell’Interno che regolarizzi gli immigrati. Tutto questo mentre gli italiani stanno aspettando da febbraio la cassa integrazione. Poi ci sono 170 milioni di euro di implementazione del servizio sanitario nazionale per i nuovi seicentomila immigrati nel 2020. Poi altri 340 milioni di euro di implementazione del servizio sanitario nazionale per questi 600mila immigrati nel 2021.