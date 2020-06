Famiglie italiane sfrattate, Raggi: vittoria sull’occupazione nazifascista

“Ieri la Procura ha notificato il sequestro del palazzo in via Napoleone III che Casapound occupa abusivamente nel centro di Roma da 17 anni. Questa è una vittoria storica per la nostra città. Ieri era l’anniversario della liberazione di Roma dall’occupazione nazifascista. Con questo provvedimento possiamo dire di aver liberato Roma una seconda volta.

È da quando mi sono insediata che chiedo la liberazione di questo immobile. Già nel 2019 siamo andati a togliere la scritta dalla facciata del palazzo. Oggi incassiamo un altro successo importante. Casapound con le dichiarazione di ieri afferma che non se ne andrà da lì: non fanno altro che confermarsi i campioni dell’illegalità.” Lo scrive la sindaca grillina Virginia Raggi su Facebook.