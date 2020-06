Raggi: “Niente Olimpiadi a Roma, che gran fortuna”

“Sul no alle Olimpiadi, continuo a dire che è stata una gran fortuna non avere i Giochi olimpici a Roma”. Lo ha ribadito a Omnibus la sindaca Virginia Raggi, ricordando che “questo lo diceva già Monti, ricevendo grandi applausi. Poi, quando l’ho detto io, nonostante riprendessi le sue motivazioni, evidentemente non ero credibile”.

“I Giochi olimpici – ha spiegato Raggi – hanno sempre rappresentato un debito per la città ospitante e noi ogni anno paghiamo 200 milioni per i debiti ereditati da altri. La città non se lo poteva permettere economicamente. Se il Cio modificherà il modello, soprattutto economico e di business, se ne potrà riparlare “.